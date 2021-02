Winkels staan niet te juichen om ‘versoepeling’, maar toch: zelfs Action neemt straks bestellingen aan

Voor pak hem beet een nieuwe stofzuiger of een koekenpan, hoef je haar maar een berichtje te sturen. Via Facebook, Insta, of gewoon Whatsapp. Sjan van Uden heeft het allemaal. Meld haar wat je nodig hebt en ze stuurt je zo snel mogelijk een foto van het assortiment in haar Blokker-winkel in Berlicum. Zit er iets van je gading tussen, dan komt de onderneemster je aankoop graag brengen. ,,Elke dag tussen drie en vijf.” Ook een virtuele kijk in de winkel is mogelijk. ,,We hebben, net als google streetview, een film gemaakt van de winkel waar je doorheen kunt lopen.”