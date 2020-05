Winnaar standbeeldenverkiezing: Marianne Vos mag in brons worden gegoten!

Marianne Vos ontvangt ons in een stal van een boerderij die geen koeien of varkens meer herbergt, maar wel honderden van de prijzen die zij in haar carrière tot nu toe bij elkaar heeft gefietst. Vader Henk is bezig om de ruim achthonderd bekers, schildjes, borden en andere memorabilia een plekje te geven in de door een kennis ter beschikking gestelde ruimte. ,,Het is niet de bedoeling dat het een museum wordt”, aldus pa, ,,maar we vinden het ook zonde om alles in dozen te laten zitten. Ook al zijn die dingen nauwelijks iets waard als je ze zou willen verkopen, maar ze hebben voor Marianne en voor ons zeker wel veel waarde.”