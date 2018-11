Winterjas uit de kast: volgende week 'winterse temperaturen' in Brabant

Homostel met babywens kan straks in kliniek in Elsendorp terecht, als eerste in Nederland

7:09 ELSENDORP - Homoseksuele wensouders die met een draagmoeder hun kinderwens willen vervullen, kunnen vanaf volgend jaar terecht in Nederlandse klinieken. Dat meldt het televisieprogramma De Monitor vandaag op basis van een eigen rondgang. Eén van die plaatsen is de kliniek van Nij Geertgen in Elsendorp.