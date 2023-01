Wisselende reacties op collegeakkoord Geertruidenberg

Het nieuwe Geertruidenbergse college van B en W heeft in een akkoord in hoofdlijnen geschetst welke ambities het heeft voor de komende jaren. Er moeten onder meer honderden extra woningen komen, de gemeente wil een mbo-instelling om technisch personeel op te leiden en drie wijken gaan van het gas af . Ook wordt wederom ingezet op een verbetering van de bestuurscultuur in de gemeente die de afgelopen jaren werd geteisterd door de ene na de andere politieke rel.

Wat Albert Smit van Gemeentebelangen betreft is er wat dat betreft een verkeerde start gemaakt. ‘Wat ons frustreert en irriteert is dat in dit stuk vier keer wordt gesproken bij belangrijke punten over de coalitieperiode. Als je het daarover hebt, heb je het niet over dualisme maar monisme. En volgens mij als je samen aan de bak wilt, dan praat je niet over een ‘coalitieperiode’. Burgemeester Marian Witte maakt excuses voor deze omissie en zegt toe dit aan te passen in de stukken naar ‘bestuursperiode’.