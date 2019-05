Witte goud: Brabant na Limburg topleverancier asperges

Ruim een derde van alle Hollandse asperges kwam in 2018 uit Noord-Brabant. Daarmee is de provincie 's lands tweede leverancier van het witte goud, na koploper Limburg, dat ruim 60 procent van alle asperges leverde. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de aspergeteelt in 2018.

In Limburg worden op ruim 2.348 hectare grond asperges verbouwd. In Brabant is dat 1.317 hectare. Opvallend is dat in de gemeente Geldrop-Mierlo het aantal hectares grond voor aspergeteelt meer dan verdubbeld is ten opzichte van 2017: van ruim 7 naar ruim 19 hectare.

Topjaar

In totaal werd er volgens het statistiekbureau het afgelopen jaar 19 miljoen kilo asperges geoogst. Dat is bijna negen procent minder dan in 2017, toen kwam er nog 20,8 miljoen kilo asperges van het land. Volgens landbouweconoom van het CBS, Cor Pierik, was 2017 dan ook een ‘topjaar’. ,,Dat had te maken met het mooie weer in dat jaar.”