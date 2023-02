Wjeeldrechtse optocht: ‘Ge kunt de pot op’

De Woensdrechtse bouwclubs doen niet veel onder voor hun collega bouwers in ’t Krabbegat. Zo bleek gistermiddag in de optocht van Wjeeldrecht (Hoogerheide en Woensdrecht).

Aan de optocht namen 12 grote wagens deel en daar zaten een aantal zeer fraaie wagens bij zoals de bouwwerken van de Hoogerheidese clubs De Papagaai, De Kooi en Boys Zonder naam. Ook Huijbergen liet zich in de Wjeeldrechtse optocht gelden met prachtige bouwwerken van De Sanegeit, De Bokkerijders en De Durdouwers, die zondag met hun wagen vol ruimtevoertuigen en ruimtewezens, beslag wisten te leggen op de eerste prijs in Huijbergen.

Kleurrijke wagens

Aan belangstelling bij de Wjeeldrechtse optocht geen gebrek. In de Raadhuisstraat in Hoogerheide stond het publiek zich rijen dik te vergapen aan kleurrijke en bewegelijke wagens die aan hun neus wat voorbijtrokken. „We doen al lang niet meer onder voor die wagens uit Berrege”, riep een toeschouwer uit Hoogerheide vol trots.

Iets leutigs

De deelname van kleine en grote groepen aan de Wjeeldrechtse optocht wordt steeds minder. Motto in Wjeeldrecht is Ge kunt de pot op”. Een motto dat volgens de Wjeeldrechtse carnavalsstichting de Snoeken, uitnodigt om er in de optocht iets leutigs mee te doen.

Helaas waren er dit jaar in de optocht slechts twee grote groepen die meeliepen. De meest opzienbarende groep was die van de bewoners van verzorgingstehuis Heideduin. De oudjes reden de optocht in hun rolstoel of scootmobiels onder naam Krasse Knarren en hadden allemaal potten bij zich.

Minder dweilbands

Wat in Wjeeldrecht ook terugloopt is het aantal dweilbands. „We zijn dan wel oud maar verre van saai”, riep een muzikant. Een aantal muzikanten uit dweilbands die nog bestaan of opgehouden zijn te bestaan, had een gelegenheidsorkest gevormd en droeg een groot bord mee met de vraag: ‘Zit er nog muziek in Wjeeldrecht’?

Volledig scherm © Pix4Profs/Ton Vermeesch

Volledig scherm © Pix4Profs/Ton Vermeesch