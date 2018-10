Woede om cursus in India voor management werkvoorziening Bergeijk

De titel van de cursus is 'Kom uit je comfortzone'. ,,Dat is inderdaad echt helemaal uit de comfortzone van de WVK", briest LPB-raadslid Bart Verhagen. ,,Het lijkt namelijk helemaal nergens op." Hij heeft vragen ingediend bij het Bergeijkse college. Hij wil weten wat het tripje kost en wat de bedoeling ervan is. Wethouder Stef Luijten gaat daar antwoord op geven.

De WVK is de sociale werkvoorziening voor de Kempengemeenten. Er werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verhagen hoorde van een direct betrokkene over het voorgenomen plan. Volgens het raadslid is het bij de WVK het gesprek van de dag.

Hij heeft er begrip voor dat een cursus van pas kan komen. ,,Prima, lijkt mij. Dat kan in Nederland. Dat je zoiets doet in België of Duitsland kan wat mij betreft ook nog. Maar India? We hebben het hier over gemeenschapsgeld. Er wordt mensen op van alles gekort en dit gezelschap trekt naar India. Wat denk je in Bombay te leren dat je kan toepassen in Bergeijk? Alleen al dat je als WVK meent dat je dit kunt doen. Dit gaat me echt te ver. Als dit zo doorgaat, heeft onze wethouder een probleem en hij niet alleen."