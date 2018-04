Woede om filmende omstanders bij steekdrama op vol terras: 'Ze genieten van andermans ellende'

Zwaargewon­de invalide man achtergela­ten na aanrijding Dinteloord

11:01 DINTELOORD - Een man in een invalidenwagen is zwaargewond op straat gevonden op de Noordzeedijk in Dinteloord rond 04.45 uur zaterdagnacht. Hij is aangereden door een auto, die vervolgens het slachtoffer heeft achtergelaten.