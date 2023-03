Woensdag weer treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven, naast dassen ook bevers onder spoor

UPDATE + video Week lang geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel door gravende dassen, en mogelijk zelfs langer

BOXTEL/DEN BOSCH - Door een dassenburcht onder het spoor is het treinverkeer in het oosten van Brabant fors ontregeld. Tussen Den Bosch en Boxtel rijden in ieder geval tot en met volgende week maandag geen treinen. Het spoor kan namelijk verzakken. De spoorbaan en de ondergrond moeten worden hersteld, maar het is nog allerminst zeker of die klus in één week geklaard is.