Woensdrecht eerste plek van het land waar dit najaar temperatuur onder de nul graden gaat

Dwarskijker Wie weet wat het LvC-ef­fect nog allemaal oplevert

18 september Best sneu voor Stevensbeek. Dat Metameer op termijn verdwijnt. Dan is er straks helemaal geen reuring meer in het dorp, zegt een inwoonster van het dorp in deze krant. Ik vrees dat ze gelijk heeft. Ook de snackbar zal zijn beste tijd gehad hebben. Misschien moet die maar een frietkraam beginnen aan de Stationsweg in Boxmeer.