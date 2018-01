Wolf gesignaleerd in oosten van Brabant: 'Kwestie van tijd voor er meer volgen'

EINDHOVEN - Het oosten van Brabant had rond de jaarwisseling drie dagen bezoek van een wolf. Voor het eerst sinds meer dan een eeuw. Leven binnenkort in de Brabantse natuur weer roedels wolven? Deskundigen sluiten het allerminst uit.

De Veluwe en Oostvaardersplassen hebben betere kansen, maar ook in deze provincie kunnen de dieren prima gedijen. ,,In het grensgebied van Brabant en België is een flink aantal plekken geschikt voor wolvenroedels”, zegt expert Leo Linnartz.

De laatste Brabantse wolf zou in 1897 in Heeze zijn gespot. 120 Jaar later heeft het dier zich hier dus weer in deze regio gemeld. Niemand heeft overigens iets gezien, maar het dier is uitgerust met een halsbandzender en wordt gevolgd door een Duitse wetenschapper. De wolf kwam het land in het noorden binnen, daalde af en stak na een reis van 500 kilometer in tien dagen net onder Weert de grens met België over.

Overigens niet zo’n heel gelukkige keuze, zegt Jan Loos van de Vlaamse natuurvereniging Landschap. ,,De wolf is op zoek naar een partner, maar in België zitten nog minder wolven dan in Nederland. Het is daarom maar de vraag of het dier zal blijven.”

Roedel wolven

Het lijkt een kwestie van tijd voordat een reu en een teef elkaar in Brabant vinden en een roedel vormen. Linnartz: ,,Er is een sterk groeiende populatie in Duitsland. Jaar na jaar worden daar meer wolven geboren. Na één à twee jaar verlaat een wolf de roedel, op zoek naar een eigen leefgebied. Hoe meer er rondzwerven, hoe groter de kans dat er ook hier terechtkomen.”