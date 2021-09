Wolf tien keer gespot in de omgeving van natuurgebied de Groote Heide

HEEZE - De wolf is dit voorjaar tien keer gespot bij natuurgebied de Groote Heide bij Heeze. Dat heeft het wolvenmeldpunt van BIJ12 dat de waarnemingen in Nederland bijhoudt, bekendgemaakt.

Volgens BIJ12 gaat het steeds om dezelfde wolf: een mannetje met de code GW1625m. De organisatie monitorde de activiteiten tussen 1 mei tot en met 31 juli. In die periode werd één wolvenkeutel gevonden en negen keer werd het beest waargenomen door kadavers van andere dieren. Ook wordt het beest vastgelegd op beeld. ,,In de periode mei tot en met juli is er binnen het territorium op De Groote Heide op camerabeelden telkens één wolf te zien. Dit kan erop duiden dat het territorium nog steeds in gebruik is door één solitaire wolf. Er zijn geen aanwijzingen voor paarvorming”, meldt BIJ12.

Wolf op de Groote Heide

De wolf vestigde zich al eerder in het gebied. Het gaat om een alpiene wolf die in het voorjaar van 2020 voor het eerst werd gesignaleerd. Sinds september 2020 is het beest officieel gevestigd bij de Groote Heide. Inmiddels zijn 52 meldingen van dit mannetje geregistreerd.

Zes welpjes geboren

Ook in andere delen van Nederland komen wolven voor. In eerdergenoemde periode zijn 866 meldingen gedaan. Vooral op de Veluwe zijn regelmatig waarnemingen. In de roedel in dat gebied werden dit jaar zes welpen geboren. Ook in Drenthe en Friesland komt het dier voor. In sommige gevallen is via DNA-analyse bewezen om welke wolf het precies gaat.