Wolf valt koe aan in stal in België: ‘Dit is het werk van Brabantse Billy’

Nieuwsover­zicht | Fikse vechtpar­tij Hoogerhei­de staat niet op zichzelf - In brand gestoken voordeur heeft link met bedreigd fruitbe­drijf

30 juni Wéér was het raak bij iemand die betrokken is bij fruitbedrijf De Groot in Hedel. Een voordeur van een huis is vannacht in brand gestoken. Het bedrijf is onbedoeld betrokken geraakt bij cocaïnehandel en ligt sindsdien onder vuur door criminelen. Verder was het vandaag de dag waarin ze in Hoogerheide terugkeken op de heftige vechtpartij van afgelopen weekend en boog de rechter zich over The Grass Company in Tilburg.