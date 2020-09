Wonderlijke vondst: Elke (13) verliest haar telefoon op 2500 m hoogte, vindt hem terug naast (!) haar caravan

Trakteren? Zo krijg je toch een persoonlij­ke corona­proof traktatie

13 september Een zelf gemaakte traktatie uitdelen in de klas? Op veel scholen is het uit den boze. Onhygiënisch, is het standpunt. Sommige ouders halen wellicht opgelucht adem. Niet uren knutselen of bakken voor 25 of 30 traktaties. Maar wat dan? Gewoon een zakje chips uitdelen, is ook maar saai.