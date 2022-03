Wonen in meeste Brabantse gemeenten duurder geworden: grootste stijging in Sint-Michielsgestel, Tilburg het goedkoopst

Brabantse huiseigenaren betalen meer aan hun woonlasten dan vorig jaar. Vereniging Eigen Huis becijferde dat de gemeenteheffingen voor huishoudens met meerdere personen zo’n drie procent hoger zijn dan in 2021. Hieronder lees je in welke gemeentes het duur - of juist goedkoop - is om te wonen.

Vooral de afvalstoffenheffing en de belasting voor onroerende zaken is behoorlijk gestegen; met gemiddeld 4 en 2 procent. Maar iedere gemeente bepaalt ieder jaar zelf hoe hoog de tarieven worden. Daardoor zijn er behoorlijk wat verschillen in de Brabantse gemeenten.

In Brabant stijgen de lasten niet het hardst van Nederland, maar omhoog gaan de prijzen in de meeste gemeenten wel. De grootste stijging in onze provincie is te zien in Sint-Michielsgestel, waar de lasten met 10,5 procent stijgen vergeleken met vorig jaar. Je betaalt er nu in totaal 1001,75 euro aan maandelijkse woonlasten.

Grootste daling en hoogste lasten

Wie in Drimmelen woont, prijst zich juist het meest gelukkig met de nieuwe tarieven van de gemeente. Daar gingen de lasten voor een woning namelijk met tien procent omlaag. Meer dan 733,08 euro gaan de woonlasten Drimmelnaren niet kosten.

De meeste woonlasten worden in totaal betaald door inwoners van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Daar ben je 1075,54 euro kwijt aan huur, hypotheek en verschillende heffingen. Het minst wordt betaald in één van de grootste steden en gemeenten van Brabant: Tilburg. Met 628,10 euro euro houden Tilburgers het meest over.

Dorpen duurder dan steden

In een dorp wonen lijkt sowieso duurder te zijn dan in een stad, als het aankomt op woonlasten. Dorpsgemeenten rekenen vaak woonlasten van boven de achthonderd euro, terwijl in de gemeenten van de grote steden dat bedrag niet wordt aangetikt.

De duurste Brabantse stad om in te wonen is Bergen op Zoom: Bergenaren betalen in totaal 883,42 euro aan woonlasten.

Bekijk hieronder hoeveel je kwijt bent aan woonlasten in jouw gemeente:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.