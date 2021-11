Wonen op een breuk: wordt Brabant vaker getroffen door aardbevingen?

BLADEL - Trillingen zoals de Groningers ze kennen, waren het niet. Toch was er in de nacht van zondag op maandag sprake van een heuse aardbeving in Bladel. Op negen kilometer diepte. De oorzaak? We wonen op een breuk. Een actieve breuk zelfs. Maar wat betekent dat? Gaat deze zogenoemde Feldbissbreuk ons in de toekomst wél uit ons bed schudden?