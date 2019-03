Woningoverval Oosterhout: ‘Eén geluidje 's nachts en je staat weer naast je bed’

OOSTERHOUT - Ben Willems werd drie jaar geleden op klaarlichte dag overvallen in zijn woning in Oosterhout. Het is het begin van een nachtmerrie die het leven van het echtpaar Willems tot in hun diepste vezels aantast. ‘Alles is ons afgenomen.’

‘Geld, geld, geld’, roept een jongensstem. Ben Willems ligt half bewusteloos in zijn achtertuin. Voor hem staan drie mannen met bivakmutsen, pistolen in hun hand.



Even daarvoor belde het drietal aan bij het karakteristieke huis aan de Oosterhoutse Slotlaan. Ben deed nietsvermoedend de voordeur open, dacht dat het zijn vrouw was. Pas in de tuin wordt hij weer wakker van alle klappen. ‘Pincode’ klinkt het. ‘Anders schieten we je dood’.

De schade is zoveel groter

Ben en Willy hadden een fijn leven. Ze gingen regelmatig naar de film, maakten elk jaar wel een mooie cruisereis. Ben was een fitte tachtiger - nooit ziek - die zijn dagen vulde met jagen, wandelen en fietsen.



,,Nu komen we nergens meer”, zegt Willy (72) als ze naast haar man (84) plaatsneemt op de bank. Ze wijst naar een foto van een maltezer leeuwtje. ,,Ze hebben ‘m die dag een hernia geschopt. Kort daarna is het hondje overleden.” Ben: ,,Alles is ons afgenomen.”



De gewapende overval op hun woning, deze maand precies drie jaar geleden, heeft het echtpaar Willems tot in hun diepste vezels aangetast.



De drie mannen - 15, 16 en 18 jaar oud - gebruikten veel geweld en gingen ervandoor met een pinpas, waar later 1.000 euro mee werd gepind, creditcard en sieraden, die beschadigd zijn teruggevonden. Maar de schade is zoveel groter.

Woningovervallen

Het aantal woningovervallen in Nederland daalt de laatste jaren. Zo werden volgens het vorig jaar uitgebrachte rapport High Impact Crimes in 2013 nog 667 overvallen gepleegd, tegenover 391 in 2016. In 2017 steeg het aantal licht, naar 403 woningovervallen.

En dan is er die angst

Quote We doen de voordeur bijna niet meer open, gaan niet in het donker over straat Willy Willems Door de vele klappen op zijn hoofd is Bens evenwichtsorgaan permanent verstoord. ,,Wat voel je?, vroeg de dokter. Ik zei: jij hebt vast weleens een borrel teveel gedronken. Dat heb ik nou elke dag, alleen drink ik al drie jaar geen druppel alcohol meer.”



Hij loopt alleen kleine stukken, wankelt. Kan niet tegen felle lichten en harde geluiden. Door een bloedprop achter zijn oog moest de Oosterhouter de afgelopen jaren elke paar weken na het ziekenhuis voor een spuit. Daarbovenop kreeg hij vorig jaar nierkanker. ,,Een gevolg van de overval? Geen idee. Maar ik had het wel.”



En dan is er die angst. ,,Je wordt paranoïde”, vertelt Willy. ,,We doen de voordeur bijna niet meer open, gaan niet in het donker over straat.” ‘s nachts zijn ze alert. ,,Bij ieder geluidje, ga je uit bed.”

Ze is even stil. ,,Ik heb een zaak in Rotterdam gehad die drie keer is overvallen. Ging ik de volgende dag gewoon weer werken. Nooit bang, ik heb er niets aan overgehouden. Maar dit…”

Ben: ,,Elke keer als ik in de hal kom, maak ik het weer mee. We hebben geprobeerd het huis te verkopen, maar het is besmet.” Terwijl: ,,Hier is verder nooit iets gebeurd.”

Topprioriteit

Het aantal overvallen op ouderen neemt evenmin toe, zo meldt de politie op haar website. ,,Het schommelt al jaren rond de honderd per jaar’’, aldus landelijk overvalcoördinator Jos van der Stap. De overvallen zijn ook niet gewelddadiger dan voorheen. Wel hebben ze volgens de politie ‘topprioriteit’.

‘Puberaal gedrag’

De drie overvallers bleken eerder ook al een 72-jarige vrouw uit Oosterhout te hebben overvallen. Tijdens de schorsing van hun voorlopige hechtenis pleegden twee van hen nog een derde overval op een vrouw in Breda. De daders moesten uiteindelijk voor verschillende perioden de cel in.



De rechtszaak volgde het echtpaar Willems vanuit huis. Te heftig. Hun dochter maakte van elke zitting een verslag. Pijn deed de uitspraak van de vader van een van de verdachten. Dat het een foutje was, puberaal gedrag. ,,Dat gaat zó door je heen”, vertelt Willy.

,,Maar weet je wat me het meest pijn deed?", zegt Ben over de rechtszaak. ,,De daders mochten wegens goed gedrag vrij snel hun enkelband uitdoen."



De reclassering deed dit onder meer om een van de jongens in de gelegenheid te stellen in de zomer mee op vakantie te gaan. ,,Er was geen kans op herhaling, zeiden ze. En toen werd die Bredase overvallen. Hoe is het mogelijk? Daar kan ik nog gloeiend nijdig om worden. Mijn vertrouwen in de reclassering is weg.”



Slachtoffers moeten betere bescherming krijgen, reageert Willy. ,,Het is schandalig dat wij er steeds mee geconfronteerd worden.” Zo kwam ze nog geen jaar na de overval een van de daders tegen in de supermarkt. ,,Ik hoor de chef zijn naam zeggen, zie hem daar ineens staan op de melkafdeling.”



Ze ging bijna van haar ‘stokkie’. ,,Buiten heb ik staan janken en janken. Zijn hoger beroep liep toen nog. Je kan op zo’n moment niets zeggen, je wil de zaak niet schaden.”

Verzet tegen de overvallers

Volgens een artikel in Justitiële Verkenningen (2015), een tijdschrift verbonden aan het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt dat juist ouderen zich vaak verzetten bij een woningoverval.

Zoveel schattebouten

Maar, zegt ze meteen: ,,Voor de politie neem ik mijn petje af. Ze hebben fantastisch werk geleverd, nu nog heb ik contact met de recherche.” Net als met de mensen van het Openbaar Ministerie. ,,Toen Ben nierkanker kreeg, belden ze ons op. Dat ze een kaarsje hadden gebrand.”

Ben en Willy zijn ook hun kinderen eeuwig dankbaar: ,,In het begin konden we niet alleen zijn. Zíj waren er altijd. De politie zei eens: die liefde hier, zoiets heb ik nog nooit gezien.”

Het stel kreeg na de overval ook steun uit onverwachte hoek. Juwelier ‘t Goudhuisje in Oosterhout, zelf meermaals overvallen, lapte gratis de beschadigde sieraden op.