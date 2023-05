Woonwagen verwoest door brand op kamp in Gemert, meerdere bewoners ademen rook in

Waar een klein dorp groot in kan zijn: Esch zamelt tonnen oudpapier in en verdeelt de buit onderling

ESCH - Vele tonnen oudpapier zijn vorig jaar in Esch opgehaald. En die opbrengst was dan weer goed voor 10.000 euro, te verdelen onder verenigingen in het dorp. Een win-winsituatie: ,,Het verbaast me in een saamhorig dorp als Esch helemaal niet.’’