Zacht lenteweer in Brabant: dagen met temperaturen vanaf 20 graden op komst

Levenslang geëist voor moord op Valkens­waard­se garagehou­der: ‘Deze man moet nooit meer buiten komen’

23 maart VALKENSWAARD/DEN BOSCH - Levenslang voor Seref C., verdacht van de moord op garagehouder Mahmut Karaman in Valkenswaard. Het Openbaar Ministerie komt in hoger beroep met de hoogst mogelijke strafeis voor ‘een kille liquidatie, een huurmoord.’