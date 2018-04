Zee aan plastic na kampioensfeest PSV, volg de huldiging via live-uitzending

Uitlaatrondje eindigt bijna in drama, jonge vrouw schiet baasje te hulp: 'Zonder haar was Biggy dood'

14 april EINDHOVEN – Een zonnige wandeling door het bos eindigde afgelopen zondag bijna in een nachtmerrie voor Clara Veerbeek (30) uit Eindhoven. Tijdens het uitlaatrondje zakte Biggy, de Amerikaanse bulldog van haar vriend, plotseling in elkaar. Een onbekende vrouw schoot te hulp en redde daarmee het leven van de jonge hond. Wie was deze redder in nood? ,,Ik ben al de hele week naar haar op zoek."