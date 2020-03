Zeepfabrikanten luiden de noodklok: ‘Wij zijn ook een vitale sector’

Recht op kinderopvang

Voor mensen die werken in ‘vitale sectoren’ heeft de overheid extra ondersteuning verordonneerd . Het personeel in deze branches heeft recht op kinderopvang, nu scholen en dagverblijven gesloten zijn. Volgens Razenberg klagen bedrijven uit zijn achterban nu over ‘bemensingsproblemen in de productie’. Deze productiemedewerkers hebben geen recht op kinderopvang, omdat de sector niet op de officiële lijst staat.

Géén grote voorraden

Razenberg wijst erop dat de producenten van zeep, handgels en aanverwante producten juist nu op volle toeren draaien. ,,Er zijn in Nederland géén grote voorraden aanwezig en levering vanuit het buitenland kunnen we niet verwachten.” Een tekort ligt dus op de loer. Razenberg: ,,Zelfs als we wel aangewezen worden als vitale sector moet alles op alles gezet worden om tijdig te kunnen blijven leveren.” Zo kampt de sector ook met een schaarste aan grondstoffen. ,,Alcohol is bijvoorbeeld schaars. We zijn hard bezig om daar aan te komen. Maar daar zijn ze in andere landen natuurlijk ook mee bezig.”