Zeer grote brand bij schildersbedrijf in Oosterhout: veel zwarte rook en NL Alert verstuurd

OOSTERHOUT - Bij schildersbedrijf Straal- en Schilderwerken De Koning in Oosterhout brak dinsdagochtend een zeer grote brand uit. Daarbij kwam ontzettend veel rook vrij. Na ruim een uur blussen kon het sein 'brand meester' worden gegeven.

Het schildersbedrijf staat op het Innovatiepark, gelegen aan de Technologieweg. De brand brak iets voor tien uur uit in een spuitcabine boven in het pand. Rond elf uur was alles onder controle.

Op dit moment blust de brandweer nog na. Dit kan volgens Veiligheidsregio nog extra rookoverlast geven. ,,Maar als u geen last meer heeft van de rook mogen ramen en deuren weer open en de ventilatie weer aan."

'Laat je niet afleiden'

Vlak na het uitbreken van de brand schaalde Veiligheidsregio op naar een 'zeer grote brand'. Dat was vanwege de grote hoeveelheid zwarte rook die tot in de verre omgeving te zien was.

Zelfs verkeersdiensten waarschuwden weggebruikers op de aangrenzende A59 om goed te blijven opletten. ,,Laat je niet afleiden, sluit ramen en zet de ventilatie in je auto uit."

Opschaling

Naast een NL Alert werd er ook GRIP 2 afgekondigd. Dat houdt in dat de brand direct effect heeft op de omgeving en er verdere opschaling nodig is.

Dit is overigens de hoogste operationele opschaling, er kan nog alleen bestuurlijk opgeschaald worden.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Advies

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseerde omwonenden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Alle aanwezige personen hebben het pand op tijd kunnen verlaten. De brandweer rukte massaal uit om het vuur te bestrijden.

Hoe de brand is ontstaan, moet verder onderzoek uitwijzen. Het is niet duidelijk of nabijgelegen gebouwen schade hebben opgelopen door de brand.

Volledig scherm Grote brand in Oosterhout. © BN DeStem

Volledig scherm Grote brand in Oosterhout © Marcel van Dorst / MaRicMedia

Volledig scherm Grote brand in Oosterhout © BN DeStem

Volledig scherm Brand in Oosterhout. © Marcel van Dorst / MaRicMedia

Volledig scherm Brand in Oosterhout © Marcel van Dorst / MaRicMedia