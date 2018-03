Zeer grote brand in loods in havengebied Moerdijk, meerdere ontploffingen gehoord

De brand woedt bij Drecht Coating Services en is door de brandweer opgeschaald naar GRIP 2, dat wil zeggen dat om een incident gaat met een duidelijke uitstraling naar de omgeving. Er is zeker een tiental brandweerwagens uit de hele regio naar Moerdijk gekomen. Ook is er een blusboot onderweg. Rond 20.15 was de brand nog niet onder controle. De brandweer schatte in dat het nog uren zou duren voordat de brand geblust is.