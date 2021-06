Zeer grote brand op vakantiepark Beekse Bergen: hoofdgebouw is niet meer te redden

In Beeld | Metershoge vlammen en enorme rookwolk van brand Beekse Bergen in wijde omgeving te zien

In het hoofdgebouw, bij het vakantiepark, zijn onder andere het restaurant en het zwembad te vinden. De brandweer is ter plaatse met zeker 40 tot 50 man. Drie brandweervoertuigen, een watertransport, een hoogwerker, een speciale eenheid en een officier van dienst zijn bij de Beekse Bergen.

Volgens de woordvoerster van de Veiligheidsregio staat het hele gebouw in brand. ,,De brand is niet meer te houden.” Er zijn zover bekend geen mensen gewond geraakt.

Gevaarlijke situatie vanwege chloor

In het brandende pand zit ook het zwembad. Dat zorgt volgens de Veiligheidsregio voor een gevaarlijke situatie: ,,Chloor is een gevaarlijke, bijtende en giftige stof. Zodra hier vuur bij komt is het erg gevaarlijk om die lucht in te ademen.” Rond 10.30 uur liet de veiligheidsregio dat het water op het vuur inderdaad zorgde voor extra schadelijke stoffen. De opslag met gevaarlijke stoffen is inmiddels veilig.