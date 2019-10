Zeer zware avondspits verwacht door boerenprotest: ‘Overweeg om je reis op ander tijdstip te maken’

Hoge Raad: invoer ayahuasca strafbaar, gevaar voor volksge­zond­heid

14:54 DEN HAAG - De veroordeling van een vrouw voor de invoer van 33 kilo ayahuasca-thee vanuit Brazilië naar Nederland blijft in stand. Dit is in het belang van de volksgezondheid. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. De thee bevat de stof dimethyltryptamine (DMT), die onder de Opiumwet valt en op grond daarvan niet mag worden ingevoerd.