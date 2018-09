Zeker 12.000 kinderen hebben moeite met rekenen: doe hier De Grote Rekentoets

De rekentoets bestaat uit twee verschillende niveaus. Zo is er het fundamentele niveau en het streefniveau. Het fundamentele niveau moeten leerlingen beheersen na het basisonderwijs, zodat zij kunnen doorstromen naar vmbo-kb of vmbo-bb. Leerlingen die net iets boven het fundamentele niveau scoren, kunnen in principe naar vmbo-t of vmbo-gt. Kinderen die het streefniveau beheersen kunnen, als zij de andere vakken ook goed genoeg beheersen, naar havo of vwo.