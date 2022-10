Zeker zes drugslabs, waaronder die in Oeffelt gelinkt aan Eindhovense drugsbende

EINDHOVEN - Zeker zes drugslabs waren volgens justitie in handen van de Eindhovense drugsbende waarop de grote politieactie deze week was gericht. Van deze regio tot noordelijker in Brabant en België. Zeven verdachten die maandag zijn opgepakt blijven langer in de cel. Twee mannen worden vrijdag nog voorgeleid.

Twee Eindhovenaren (50 en 51) - van het woonwagencentrum aan de Heezerweg - speelden volgens justitie de grootste rol. Zij zouden elk een eigen crimineel netwerk hebben aangestuurd dat geld witwaste en synthetische drugs produceerden in labs in Someren, Neerkant en buiten de regio. Zo houdt justitie ze ook verantwoordelijk voor productieplekken in Oeffelt en net over de Belgische grens in Merksplas, Oud-Turnhout en Peer.

Negen verdachten - onder wie eentje in zijn cel in Grave - werden maandagochtend in alle vroegte aangehouden tijdens een grote politieactie op veertig locaties, vooral in Brabant. Daaraan deden duizend medewerkers van politie, Defensie, Belastingdienst en Fiod mee. Zij vonden ruim 500.000 euro contant geld, enkele vuurwapens, tien kilo crystal meth en allerlei onderdelen uit het productieproces van synthetische drugs. In Oeffelt werd een drugslab in aanbouw gevonden. De mannen worden verdacht van witwassen, handel en productie van synthetische drugs en deelname aan een criminele organisatie.

‘Naast loopjongens nu kopstukken’

De actie was het gevolg van een onderzoek dat in november 2019 is gestart. Het leidde vanaf 2020 tot de vondst van de verschillende productielocaties van synthetische drugs. Ook berichten uit de gekraakte Sky- en Encrochat-diensten - waarmee veel criminelen communiceerden - hielp de recherche aan cruciale informatie.

In de labs waar de bende de scepter zou hebben gezwaaid, betrapte de politie verschillende mannen op heterdaad. Maar dit waren telkens alleen uitvoerders zoals koks en verhuurders. Met de aanhoudingen van maandag denkt justitie een paar kopstukken achter de drugslabs te pakken te hebben.

Volledig scherm Ketels in het drugslab in Neerkant. © Politie