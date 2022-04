Zelf bakjes meenemen om je boodschappen in te doen: ‘Je moet het jezelf aanleren, daarna gaat het vanzelf’

Elisah Pals uit Breda bijvoorbeeld leeft al sinds 2015 nagenoeg afvalvrij. Ze neemt zelf bakjes, zakjes en potjes mee als ze boodschappen haalt. Volgens Pals is dat prima te doen: ,,Het is eigenlijk zoals met elke gewoonte. Je moet het jezelf aanleren, maar daarna gaat het vanzelf.” Vanuit die gedachte is Pals de organisatie Zero Waste Nederland begonnen.

Quote In plaats van telkens ‘even wat nodig’ te hebben, doe ik meer boodschap­pen in één keer. Elisah Pals, Zero Waste Nederland

Zelf verpakkingen meenemen belemmert Elisah er niet in om spontaan boodschappen te doen. ,,Mijn boodschappen plan ik bewust. Ik heb een hekel aan boodschappen doen dus is het eigenlijk wel fijn. In plaats van telkens ‘even wat nodig’ te hebben, doe ik meer boodschappen in één keer.”

Bij Pals heerste aanvankelijk nog een gevoel van schaamte. Ze verwachtte dat ze rare blikken zou krijgen of dat het zelf meenemen van verpakkingen misschien als apart zou worden gezien. ,,Wegwerp is in onze samenleving helaas nu nog de norm. Daarom dacht ik dat het misschien not-done was. Toch kreeg ik juist hele positieve reacties, ook van ondernemers”, aldus Pals.

Niche

Er zijn her en der winkels te vinden waarbij het zelfs de bedoeling is om je eigen verpakking mee te nemen. Eén van die winkels is Bij Liek in Eindhoven. In deze winkel worden voornamelijk verse, lokale producten verkocht, zonder verpakking. Hier merken ze dat het boodschappen doen op deze manier goed te doen is.

Eigenares Angelique Wijnen stelt dat er zeker wat te halen valt op het gebied van verpakkingsvrij leven, maar dat het nog wel even wennen is. ,,We hebben nu best een niche te pakken. We merken dat er een vrij kleine groep is die echt hun eigen verpakkingen van thuis meenemen.” Om die reden hebben zij bijvoorbeeld statiegeldpotten en bakken die klanten kunnen gebruiken.

Quote In sommige andere landen is het al heel normaal om je eigen verpakking mee te nemen naar de supermarkt. Angelique Wijnen, Bij Liek

Niet alleen kleine bedrijven als deze focussen zich hierop, grote supermarktketens beginnen er ook langzaam aan te geloven. Wijnen hoopt dat de grote ketens bewustzijn en gewenning kunnen creëren bij een grotere groep. ,,In sommige andere landen is het al heel normaal om je eigen verpakking mee te nemen naar de supermarkt.”



