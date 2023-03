Zelf T-shirts bedrukken of een robotauto maken, het kan in het Curio TechLAB: ‘Jeugd enthousiast maken’

Extra veilig­heids­maat­re­ge­len bij strafzaak ‘theehuis­moord’: ‘Jij bent de volgende’

BREDA/BERGEN OP ZOOM - Slechts enkele nabestaanden van de in 2021 vermoorde Yilmaz Yeral (55) uit Bergen op Zoom mochten woensdag de strafzaak tegen hoofdverdachte Mohammed B. (23) in de rechtszaal bijwonen. Vanwege extra veiligheidsmaatregelen volgden anderen de zitting via een videoverbinding.