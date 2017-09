Zelfs de grootste kampioenen kenden wel een rampseizoen

Door Arjan Schouten

1979 - Niki Lauda, Brabham

Met al twee wereldtitels op zak draaide het seizoen 1979 voor vedette Niki Lauda bij het ploeterende Brabham uit op zo’n treurige campagne, dat hij er na de training van de voorlaatste race in Canada genoeg van had. Slechts twee keer finishen in dertien races, niet bepaald des Lauda’s. Opeens was hij vertrokken. Alle pech beu wilde hij meer tijd steken in zijn luchtvaartmaatschappij, Lauda Air. In 1982 lokte het racevirus hem toch terug naar de grid. Een derde en laatste wereldkampioenschap volgde twee seizoenen later.

Volledig scherm 1979: Lauda botst in zijn rode Brabham tegen Tambay aan © EPA

1982 - Nelson Piquet, Brabham

Andere tijden, natuurlijk. Maar qua pechspiraal deed Piquet in 1982 niet onder voor Max Verstappen. Als regerend wereldkampioen haalde hij slechts vier keer (!) de finish en won hij slechts één race. De dat jaar geïntroduceerde turbomotor bracht hem veel snelheid, maar de krachtbron bleek ook nog totaal onbetrouwbaar. En strandde hij eens niet met panne, dan was er wel een incident. Zoals in Duitsland, waar Eliseo Salazar hem knullig als leider van de baan torpedeerde. Volledig over de zeik vloog de gefrustreerde Piquet zijn auto uit om de Chileen te lijf te gaan. Pure slapstick en nog altijd een hit op YouTube.

1982 German Grand Prix - Piquet vs. Salazar (extended) Uploaded by Marcelo Otárola on 2014-02-09.

Volledig scherm 1982: Piquet (links) gaat Salazar te lijf.

1984 - Ayrton Senna, Toleman

U herinnert zich Ayrton Senna natuurlijk als een racekunstenaar, maar ook de Braziliaan kende zijn portie panne. In zijn debuutjaar was er die legendarische tweede plaats in het natte Monaco, waar hij als broekie Alain Prost de stuipen op het lijf jaagde. Maar in veertien races zag Senna ook slechts zes keer de geblokte vlag. Begaf zijn turbo het niet, dan was er wel iets met de oliedruk of de versnellingsbak. De daaropvolgende winter stapte hij halsoverkop over naar Lotus, waar hij begon met winnen. De eerste titel volgde pas in zijn vijfde seizoen, bij McLaren-Honda.

Volledig scherm 1984: Senna valt uit in de Grand Prix van de VS

1993 - Michael Schumacher, Benetton

Na zijn eerste zege op Spa en de derde plaats in het wereldkampioenschap van 1992, verwachtte iedereen in 1993 de machtsovername van de stormachtig doorgebroken ‘Schumi’. Maar in zijn derde seizoen bleef de 24-jarige Duitse sensatie met slechts één zege een beetje hangen. Deels omdat de Williams van wereldkampioen Alain Prost (en nummer 3 Damon Hill) te sterk bleek. Deels door veel pech, in zeven van de zestien races finishte hij niet. Maar ook deels door eigen (beginners)foutjes. Zo probeerde hij bij de eerste race in Zuid-Afrika na 40 rondes brutaal binnendoor te duiken bij Ayrton Senna, met een spin als gevolg. En op een nat Donington belandde Schumacher in de zandbak. Het jaar daarop volgde dan toch de eerste van uiteindelijk zeven wereldtitels.

Volledig scherm 1993: Schumacher loopt teleurgesteld naar de pits . © Getty

2004 - Kimi Räikkönen, McLaren

Wat 2017 is voor Max Verstappen, was 2004 voor Kimi Räikkönen. Drie jaar daarvoor gestart bij laagvlieger Sauber en de twee seizoenen daarna bij het grote McLaren-West gehaald als dé opvolger van landgenoot Mika Häkkinen. In 2003 vocht de Fin tot de laatste race met Michael Schumacher om de titel. Op Suzuka kwam hij twee puntjes tekort om de jongste wereldkampioen ooit te worden.

Revanche voor de Iceman moest komen in 2004, maar dat werd een rampjaar. In de eerste zeven races strandde hij vijf keer met motorproblemen. En ook na de zomer viel hij ondanks een zege in België nog drie keer uit. Die langverwachte titel kwam er, maar pas in 2007 namens Ferrari.

Volledig scherm 2004: Räikkönen baalt na weer een motorprobleem. © AFP

2006 - Nico Rosberg, Williams

Leuk dat half Nederland vindt dat Verstappen dit jaar al wereldkampioen had moeten worden, maar Formule 1 is ook een sport waar

alles simpelweg moet kloppen. Neem Nico Rosberg. In 2006 als winnaar van de GP2-series met grote verwachtingen ingestapt bij Williams, maar zijn debuutjaren verliepen stroef. Achttien races in jaar één, negen uitvalbeurten. Twee zevende plaatsen, beter werd het niet. Zelfs na vier seizoenen Williams, moest hij bij Mercedes nog tot zijn derde jaar wachten op zijn eerste GP-zege. In 2016 volgde dan eindelijk de wereldtitel na 206 races (!), natuurlijk een record. Direct beëindigde hij zijn carrière.

Volledig scherm 2006: Rosberg knalt in de muur in Brazilië. © Getty