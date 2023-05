‘Zenuwachtige’ verdachte vanwege opvallende reden vrijgesproken voor het op zak hebben van 12.000 euro aan cash

Steeds minder cafébazen willen betalen voor Jazz in Duketown, maar op de Parade dokken ze halve ton extra

DEN BOSCH - Jazz in Duketown vult in het pinksterweekend de Bossche binnenstad met tientallen liveoptredens. De gemeente houdt rekening met 140.000 bezoekers, waarvan horecaondernemers kunnen profiteren. Maar lang niet iedereen heeft daar iets voor over.