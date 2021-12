Zes jubileumechtparen over hét geheim van een huwelijk: ‘Geven en nemen, in goede en slechte tijden’

70 jaar getrouwd: ‘Geven en nemen. In goede en slechte tijden’

Jan en Marie Theunis zijn dit jaar 70 jaar getrouwd.

Het was in september 1950. Jan (90) en Marie (89) Theunis kenden elkaar al langer, maar toen begon het allemaal pas écht, daar op de Wouwse kermis. ,,We gingen ouderwets dansen, dat doen ze nu niet meer”, zegt Marie. De twee kregen verkering, maar: ,,We zagen elkaar niet elke dag hoor, zoals nu. Nee, maar één keer per week.”

Ruim een jaar later, op 20 november 1951, trouwde het stel. Ze trokken in bij de vader van Marie, vlakbij de Brembos in Roosendaal. Het echtpaar kreeg vier kinderen: Jan, Toine, Margreet en René. En er zijn tien kleinkinderen, plus negen achterkleinkinderen.

Eén keer naar Luxemburg

Jan werkte eerst bij de boer, daarna bij Philips. Marie bleef thuis, zorgde voor de kinderen en regelde het huishouden. Tijd voor vakanties en hobby’s was er niet echt. ,,Op zondag gingen we fietsen en we zijn één keer in Luxemburg geweest.”

Quote Hij is heel gewoon, hé! Je moet gewoon zijn, da’s het beste Marie Theunis

Fietsen is nog steeds hun grote hobby, net als tuinieren. ,,Dat doen we graag samen”, zegt Marie. ,,Mijn man heeft een groentetuin, ik heb een bloementuin. Zolang we dat nog kunnen, doen we dat.” Jan en Marie wonen nu zo’n 35 jaar in Nispen, helemaal zelfstandig. Hulp krijgen ze niet, dat is niet nodig. ,,We doen alles zelf zolang het nog gaat.”

Ze is altijd vrolijk

Het echtpaar brengt al zeventig jaar met elkaar door. Wat is eigenlijk het recept van zo’n lang huwelijk? ,,Ach, dat hebben al zoveel mensen gevraagd”, zegt Jan. En zijn antwoord: ,,Geven en nemen, in goede en slechte tijden.”

Wat Jan zo leuk vindt aan Marie? ,,Ze is altijd vrolijk. Ze kan alles nog en doet alles nog, en kan alles goed regelen.” En andersom? ,,Hij is heel gewoon, hé! Je moet gewoon zijn, da’s het beste.” Over de kookkunst van Marie is Jan erg te spreken. ,,Ze maakt altijd precies wat ik lust.” En zij: ,,Hij is kieskeurig hoor.”