Zes mannen opgepakt bij grote politieactie in Oost-Brabant tegen hennepcriminelen

Bewoner beschoten huis Roosendaal is verdachte schietpartij Diamantdijk

18 februari ROOSENDAAL - De beschieting van een woning aan de Amethistdijk in Roosendaal is volgens burgemeester Jacques Niederer drugsgerelateerd. De uitbarsting van geweld is waarschijnlijk het gevolg van een (drugs)vete. Bewoner Hicham B. (29), het vermoedelijke doelwit, is een van de verdachten van de schietpartij op de Diamantdijk. Daar raakte 5 december zijn 22-jarige plaatsgenoot Y. gewond door een kogel.