Zes op de tien Brabanders vinden dat we minder moeten vliegen: bijna de helft stapte vorig jaar toch in het vliegtuig

Toch zegt 38 procent van de Brabanders het afgelopen jaar een of twee keer het vliegtuig te hebben gepakt en vloog 11,7 procent van de Brabanders vorig jaar zelfs drie keer of vaker.

Brabanders zitten op één lijn met het landelijk gemiddelde. 60,8 procent van de Nederlanders vindt namelijk dat mensen minder zouden moeten vliegen om zo het milieu te sparen. Toch vliegt bijna de helft van de Nederlanders nog altijd minstens één keer per jaar en 11,5 procent zelfs minimaal drie keer per jaar.

Milieuvervuiling

Om een vliegtuig in de lucht te houden is een grote hoeveelheid fossiele brandstof nodig, waarbij het broeikasgas CO2 wordt uitgestoten. Wie meerdere keren per jaar vliegt, kan zo de zogeheten CO2-voetafdruk (de hoeveelheid CO2 die je ‘verbruikt’ met je levensstijl) flink verhogen. Minder vaak het vliegtuig pakken wordt dan ook gezien als een efficiënte manier om de CO2-voetafdruk te verkleinen. In elke Nederlandse provincie denkt meer dan de helft van de inwoners daar zo over, toch lopen de resultaten per regio uiteen.

Lees verder onder de poll.

Enquete Poll Ik stap minder vaak in het vliegtuig om het milieu te besparen Eens

Oneens Ik stap minder vaak in het vliegtuig om het milieu te besparen Eens (31%)

Oneens (69%)

Inwoners van de provincie Utrecht pakken vaak het vliegtuig, bijna achttien procent van de inwoners deed dit vorig jaar minstens drie keer. Opvallend is dat juist in deze provincie relatief veel mensen (bijna zeventig procent) vinden dat er minder moet worden gevlogen.

In de provincie Drenthe vinden verreweg de meeste inwoners dat mensen minder zouden moeten vliegen, bijna acht op de tien Drenten is het met de stelling eens. Drenthe is ook de provincie waar het minst wordt gevlogen, 68 procent heeft vorig jaar zelfs geen enkele vliegreis gemaakt.

Overijsselaren zien het minst in minder vliegen, iets meer dan dertig procent staat hier niet achter.

Vliegtaks

De bijdrage van de Nederlandse luchtvaart aan de CO2-uitstoot van de Nederlandse economie ligt volgens het CBS al enkele jaren rond de 6,5 procent. Dit is met inbegrip van uitstoot in buitenlands luchtruim, maar zonder buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen. Om de uitstoot van de luchtvaart te beperken werd in 2008 een vliegtaks ingevoerd, maar deze sneuvelde een jaar later alweer, na protesten van onder andere Schiphol en de toerismebranche. Ook de economische crisis zorgde toentertijd al voor een afname van het vliegverkeer.

Sindsdien is vliegen in Nederland weer btw-vrij, maar het huidige kabinet heeft plannen om in 2021 de vliegtaks te herinvoeren: 7 euro, ongeacht de bestemming, en het liefst overal in Europa hetzelfde tarief.

Bekijk hier wat inwoners zeggen over minder vliegen om het milieu te besparen: