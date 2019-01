Zes redenen waarom Blue Monday helemaal niet zo ‘blue’ hoeft te zijn

Blue Monday. Het is vandaag de meest deprimerende dag van het jaar. Tenminste, dat vindt de Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij maakte zelfs een formule om aan te kunnen geven waarom deze dag zo deprimerend is.

In zijn formule nam Arnall zo'n beetje alles op want rond deze tijd van het jaar tegen kan zitten. Het weer kan slecht zijn, je hebt misschien wel schulden, nog geen salaris en kerst is alweer lang geleden. Bovendien lukt het niet iedereen de goede voornemens vol te houden en zakt het motivatieniveau. Kun je dan maar beter in bed blijven liggen? Zeker niet. Hierbij wat tips om deze ‘zware’ dag door te komen:

Het weer

Het is koud vandaag en misschien valt er deze dagen wel neerslag. Maar dat hoeft geen reden te zijn voor ellende. Ligt er sneeuw? Kruip lekker op je stoel of bank met een kop warme chocomel. Ligt er heel veel sneeuw? Tijd om sneeuwpoppen te maken of een enorm sneeuwbal-gevecht te organiseren. Moet je er echt doorheen, zorg dan dat je goed voorbereid bent. Kleed je warm aan en denk aan je bestemming. Het is extra fijn om na een helse auto- of fietsrit door regen of kou binnen te komen op een plek waar het warm is. Bovendien levert de zonsopgang en -ondergang deze dagen echt mooie plaatjes op en het belooft vandaag een zonnige dag te worden.

Volledig scherm De formule van Cliff Arnall. De W staat voor het weer, D = schulden, d = het maandelijkse salaris, T voor hoe lang geleden kerst is, Q voor hoe goed men nog de goede voornemens volhoudt, M het motivatieniveau en Na het gevoel om actie te ondernemen.

Geld

December was duur en daarom ziet je bankrekening er nu wellicht wat minder rooskleurig uit. Maar niet getreurd. Je hoeft niet veel uit te geven in januari. Breng eens wat vaker avondjes knus thuis op de bank door met een goed boek of een verslavende serie. Het is toch weer om lekker binnen te blijven. Bovendien is het einde van de maand in zicht, dus dat salaris laat ook niet meer lang op zich wachten.

Kerst is alweer zo lang geleden

Klopt, maar carnaval staat alweer voor de deur. Denk je toch met heimwee terug aan kerst? Herinner je je dan ook de stress nog die je had voor de kerstdagen? Boodschappen doen voor heel de familie, hoe laat moest je op bezoek bij welk familielid, kerstboom optuigen, kerstboom aftuigen, al die stress is lekker weg. Het is tijd om tot rust te komen en je op te laden voor carnaval. Houd je niet van carnaval? Misschien heb je wel een mooie wintersportvakantie in de planning, niets leuker dan de voorpret van een vakantie!

Goede voornemens mislukt

Het is eigenlijk achterhaald om met goede voornemens te beginnen op 1 januari. Is het je nog niet gelukt om je goede voornemens waar te maken? Niets aan de hand! Je kunt gewoon nieuwe voornemens maken die je dan op 21 januari in laat gaan, of op 22 januari. Het is nooit te laat voor goede voornemens dus die kun je altijd maken. Wees ook niet getreurd als sommige goede voornemens ‘niet gelukt’ zouden zijn. Denk eens aan wat je allemaal al wél hebt bereikt deze maand!

Het is een maandag

En dat is een rotdag. Nou en? De maandag hoeft bij voorbaat niet de slechtste dag van de week te zijn. Het is misschien wel weer je eerste werkdag na het weekend maar je mag ook op maandagavond best iets leuks gaan doen hoor! Spreek eens met vrienden af, ga lekker sporten of plan een avondje met een filmpje op de bank. Dan hoeft het ook nog niet eens geld te kosten. Of denk overdag al na over wat voor iets lekkers je eens zult koken als je thuis bent, verwen jezelf!