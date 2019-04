Zeven mensen met koolmonoxidevergiftiging in de Biesbosch: ‘Barbecue werd gebruikt als verwarming’

Afgelopen zondagmorgen berichtte deze site dat op het water de Aakvlaai in de Biesbosh, vlakbij Hank, brand was uitgebroken op een schip. De zeven slachtoffers zijn met de brandweerboot uit Drimmelen naar wal gebracht. Nu blijkt dat het niet ging om een brand, maar om een koolmonoxidevergiftiging.

,,De booteigenaren hadden een barbecue aangestoken om te gebruiken als verwarming. Deze is in de kajuit gezet. Hierbij beseften ze niet dat dit levensgevaarlijk is in een afgesloten ruimte. Je ruikt, proeft of ziet koolmonoxide namelijk niet”, aldus de teamleider van brandweerteam Made.

Onwel

Vanuit deze kazerne wordt de brandweerboot met de ligplaats Drimmelen aangestuurd. Teamleider: ,,We kregen allereerst de melding binnen van de ambulance of we mensen wilden vervoeren over het water. Ze zouden onwel geworden zijn door het inademen van rook. Bij aankomst bleek dat het ging om koolmonoxidevergiftiging.”

Onwetendheid