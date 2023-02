Zevenbergse jongeren zetten zich in voor slachtoffers van aardbeving: ‘We schaamden ons voor ons warme bed’

Nog even nagenieten van de wagens in Bergen op Zoom en dan het café in: ‘Onze bonnetjes opmaken’

BERGEN OP ZOOM - Tijdens de Kijkdag op de Kaai zondagmiddag was het nog even Vastenavend. De grote optochtwagens stonden er opgesteld. ,,In de optocht gaat het allemaal zo snel, hier kun je nog even goed alle details bekijken”, zegt Frans de Ruyter.