Zieke Brabander Martijn die het opnam tegen zijn zorginstelling, is overleden

Martijn Kloosterman, de 42-jarige gehandicapte Bredanaar die vorig jaar landelijk nieuws werd, nadat hij naar de rechter was gestapt toen zijn zorginstelling hem uit zijn woning wilde zetten, is overleden.

Hij stierf donderdag in het verpleeghuis van de stichting Elisabeth aan de Leuvenaarstraat. De Bredanaar leed aan de ziekte van Duchenne, een ernstige spierziekte.

Amarant

Vorig jaar spande Martijn met hulp van zijn advocaat Peter Schouten een rechtszaak aan tegen zorginstelling Amarant nadat hij te horen had gekregen dat hij niet langer in een woonvoorziening van deze instelling kon blijven wonen. Die werd verbouwd en Martijn die er al twintig jaar woonde, moest vertrekken. De Bredanaar kreeg een plaats aangeboden in een instelling in Goirle, maar dat wilde Martijn die gehecht was aan Breda waar al zijn vrienden woonden, niet.

Dubbele kamer

De rechter stelde Amarant in het gelijk. Maar desondanks kreeg de Bredanaar toch een beetje zijn zin. De Stichting Elisabeth bood hem een dubbele kamer in haar verpleeghuis aan de Leuvenaarstraat aan waar voldoende ruimte was voor Martijn die gekluisterd was aan een rolstoel en afhankelijk was van beademingsapparatuur.

'Voorvechter'

Volgens Marcel Brans van Breda Gelijk, de organisatie die ijvert voor de verbetering van de toegankelijkheid voor minder-validen in Breda, is met het overlijden van Martijn Kloosterman een groot voorvechter van rechtsgelijkheid voor mensen met een handicap verloren gegaan.

'Koppig en kritisch'

,,Martijn was een koppig, kritisch en principieel persoon die zich altijd heeft ingezet voor de toegankelijkheid in deze stad'', reageert Brans. ,,Aanvankelijk via zijn eigen website toegankelijkheid.eu en later heeft hij zich bij Breda Gelijk aangesloten. We verliezen met Martijn iemand die zich daar enorm hard voor maakte, maar we verliezen bovenal een vriend.''