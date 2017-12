Zieke Henk uit Sprundel haalt duizenden euro's op met kerstbomen

SPRUNDEL - Het weekend van Henk de Graaf uit Sprundel kan niet meer stuk. Het verhaal van de ernstig zieke Henk, die de ruim 900 kerstbomen in zijn tuin wil verkopen om in zijn huis te kunnen blijven wonen , ging de afgelopen dagen als een lopend vuurtje rond. Een stormloop op Henks bomen volgt.

Uit heel Nederland komen zaterdag mensen naar Sprundel om een boom te kopen, of om Henk zo maar wat geld te geven of om hem effe een hart onder de riem te steken. ,,We zijn al bijna uitverkocht'', glundert Henk zondagmiddag. Grof geschat denkt Henk zo'n 3.000 tot 4.000 euro opgehaald te hebben. ,,Geweldig, hier kunnen we weer maanden mee vooruit.'' Ook de steunbetuigingen die hij van de bezoekers krijgt, doen hem veel. ,,Ik heb zoveel fantastische mensen ontmoet. Het is best emotioneel.''

'Succes'

Het is alles bij elkaar een opbrengst waarvan ie niet eens had durven dromen. ,,Ik ben bang dat het een succes is'', zegt hij zaterdagmiddag al trots, als er al een paar honderd bomen verhandeld zijn. Achter zijn huis in de Sint Janstraat is het dan al een komen en gaan van klanten. En dus lang niet alleen aan mensen uit West-Brabant. Vanuit Amersfoort, Hilversum, Terneuzen en Spijkenisse komen mensen naar Sprundel voor een boom van Henk. ,,Ook vrienden die ik jaren niet gezien heb, stonden ineens op de stoep en hebben meegeholpen.'' Tussen de bedrijven door neemt Henk nog een tas van de apotheker met medicijnen aan. ,,Gaat ook gewoon door, hè?''

Vervolg