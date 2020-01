Zieke Johan van Laarhoven moet in cel blijven

UPDATEDEN HAAG/VUGHT - Johan van Laarhoven moet in zijn Vughtse cel blijven en mag niet naar een ziekenhuis om zich te laten behandelen. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de advocaten van de Tilburgse oud-coffeeshophouder (59) hadden aangespannen, omdat hij er volgens hen zeer slecht aan toe is.

De rechter in Den Haag wees ook de eis van zijn advocaten de behandeling van zijn gratieverzoek thuis te mogen afwachten af. ,,Thailand heeft ingestemd met de gang van zaken in Nederland, maar hecht zeer aan de tenuitvoerlegging van de rest van de straf”, aldus de rechter. ,,Die zekerheid was belangrijk voor Thailand. Nederland heeft zich daaraan gecommitteerd.”

16 verschillende aandoeningen

Over Van Laarhovens verzoek te worden opgenomen in een ziekenhuis voor fysiek en mentaal herstel kon de rechter niet beslissen, zei hij vrijdagmiddag. De raadslieden van Van Laarhoven zeiden vorige week dat de omstandigheden waaronder hij in de Thaise cel verbleef zo erbarmelijk waren, dat hij er zestien aandoeningen opliep, waaronder een levensbedreigende hartkwaal.

Volgens de rechter kan hij over een dergelijke strafonderbreking niet beslissen en is daarvoor een andere procedure nodig. Die loopt via de directeur van de gevangenis in Vught.

Niet levensbedreigend

Tot ontsteltenis van zijn broer en advocaten werd Van Laarhoven vorige week donderdag vanaf Schiphol direct naar de gevangenis in Vught gebracht. Tijdens de behandeling van het kort geding dat een dag erna diende stelde landsadvocaat Cécile Bitter dat de situatie van Van Laarhoven niet levensbedreigend is en dat hij in de gevangenis adequate medische zorg kan krijgen.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Frans van Laarhoven, Carry Knoops en Geert-Jan Knoops in de rechtbank van Den Haag tijdens het kort geding van vorige week vrijdag. © ANP

Frans van Laarhoven zei vorige week vrijdag na een eerste ontmoeting met zijn broer in de Vughtse gevangenis dat hij ‘enorm geschrokken’ was. ,,Mijn broer ziet er heel slecht uit, het gaat niet goed met hem. In zijn ogen lees je de pijn.” Later op de dag, toen bleek dat de rechter een week de tijd nam om tot een uitspraak te komen, reageerde hij teleurgesteld. ,,Een week langer zonder goede zorg kan fataal zijn voor Johan.”

19 maanden cel

De oprichter van coffeeshopketen Grass Company zat in Thailand in de cel voor witwassen van drugsgeld. In Nederland wordt hij nog vervolgd voor het leiden van een criminele organisatie, witwassen en belastingfraude. Hij zou nog 19 maanden in een Nederlandse gevangenis moeten zitten.