Ziekenhuis trekt aan de bel: ‘Vijftig procent van de zwangere vrouwen is niet gevaccineerd’

Stroomka­bel knagende bevers in Haps door de brandweer uit put gered

HAPS - Bevers aan de kant van een sloot die bomen om knagen, of een dam aan het bouwen zijn, dat is niet zo bijzonder meer. Maar twee van die grote knaagdieren die in een put terechtkomen? Dat is niet bepaald alledaags. In Haps moest de brandweer er maandag aan te pas komen om twee bevers te redden.

6 december