Ziekenhuisbaas Bart Berden hoort zijn mensen soms zeggen: ‘Toch niet wéér?’

Nieuwsover­zicht | Strengere landelijke coronamaat­re­ge­len - Supporters­clubs teleurge­steld over besluit voetbal zonder publiek

28 september Het kabinet kondigde maandagavond weer strengere, landelijke maatregelen af om het coronavirus in te dammen. Zo wordt er geen publiek meer toegestaan bij het voetbal, moet de horeca om 22.00 uur de deuren gaan sluiten, en wordt de norm voor de grootte van gezelschappen in huis teruggebracht naar vier. Dat maakte het kabinet maandagavond bekend bij een speciale persconferentie. Ondertussen is de gevreesde ’tweede golf’ een feit: het aantal opnames op de IC steeg vandaag opnieuw, en in Leenderstrijp gaat een basisschool zelfs een hele week op slot vanwege corona. En voor de regio Brabant-Zuidoost geldt een dringend advies voor mondkapjes in publieke ruimte. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.