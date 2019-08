Ziekenhuisnota van 17.000 euro, na al die kilo's verdriet na overlijden 21-jarige zoon

Boulevard recensie Myjer en Karssen zetten Bloomsbury in Broek in Waterland

5 augustus DEN BOSCH - Vorig jaar had theatertalent Florian Myjer (1992) met Oliver in een bovenzaaltje van het Theater a/d Parade al een prachtige, gloedvolle solo over Engelse adel. Daarin toonde hij zijn liefde voor lekker vol en over de top gespeeld teksttheater.