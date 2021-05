Zijn dat twee Ferry’s in de gelijknamige Netflix-hit? Nee hoor, die ene is zijn stuntman!

Aantal boetes voor wildplas­sers in Brabant flink afgenomen: meeste behoeften in grote steden

5:00 De coronapandemie heeft er voor gezorgd dat er in het jaar 2020 beduidend minder wildplassers en -poepers op de bon geslingerd zijn dan in het jaar ervoor. Er werden in totaal achtduizend boetes uitgedeeld aan mensen die in het openbaar hun behoefte deden, in 2019 kwam de som uit op zo’n zeventienduizend boetes. Het meeste aantal wildplassers in Brabant is te vinden in Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch.