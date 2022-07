Zijn de Brabantse binnenhavens een sluiproute voor kilo’s coke?

Vakantie­par­ken Land van Cuijk in de gaten gehouden: geen ondermij­ning te zien, wel zorgen

CUIJK - Ondermijning is nu niet aan de orde op de ruim dertig vakantieparken (inclusief campings met vaste bungalows en caravans) in de gemeente Land van Cuijk. Althans, de politie heeft de afgelopen jaren geen misstanden kunnen vaststellen. Wel is er alle reden om de vinger aan de pols te houden.

