Zijn dochters kunnen geen huis vinden, dus wil Marcel zélf een wijkje bouwen: ‘Jeugd moet voor normale prijs kunnen kopen’

Met de gemeente Roosendaal is hij in gesprek over de aankoop van 7400 vierkante meter bouwgrond bij De Hoogt fase 2, een nieuwbouwproject aan de zuidkant van Wouw. In het stuk ingeklemd tussen De Hoogt en de Plantagebaan zou hij een buurt met in elk geval twintig ‘volwaardige woningen’ voor starters en alleenstaanden willen realiseren, die prefab worden gebouwd. ,,De grond hoeft alleen bouwrijp te worden gemaakt. Als de gemeente goedkeuring geeft, kunnen we nog voor de bouwvakvakantie beginnen met bouwen.”