Zijn tijd als interim-trainer is een zwarte bladzijde: Dennis Straatman over 27 jaar bij JVC

Volhardend­heid typeerde oud-directeur Hub. Evers van textielbe­drijf Van Engelen & Evers in Heeze

HEEZE - Hub. Evers is 27 april op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was ruim dertig jaar directeur van textielbedrijf Van Engelen & Evers, het huidige EE Labels in Heeze.