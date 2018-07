Zijn we preutser, truttiger? En is dat erg of bóeien?

Heet? Ja, héét! Kalm blijven, gaat vanzelf weer over

28 juli HEUSDEN - Ze is 93, drie-en-négentig! En ze werkt als vrijwilligster in woonzorgcentrum Sint Antonius in Heusden. Beetje zorgen voor de mensen daar, veelal jonger dan zijzelf. Ook nu het heet is, héél heet, loopt ze er rond als een kieviet. ,,Ik heb helemaal nergens last van.” Andere bewoners lijken zich ook niet druk te maken. Kalmte kan je redden. Het wordt vanzelf weer koeler.