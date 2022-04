Zijn we voorbereid op extreem hoogwater? ‘Goed om te oefenen, zodat we weten wat ons te doen staat’

Barry (46) vocht voor Defensie, nu strijdt hij ertegen: ‘Ik ben kapot, maar opgeven is geen optie’

Hij is zijn gezin kwijt. Zijn werk. Zijn thuis. Ofwel: zijn leven. Veteraan-met-PTSS Barry Jansen (46) is na twee traumatische uitzendingen in Bosnië al ruim 25 jaar aan het worstelen. Met zichzelf en de laatste jaren ook met Defensie. ,,Ik wil dat ze zeggen: ‘We hebben gefaald, sorry daarvoor’.”

16 april