Zitten Den Bosch en Tilburg elkaar in de weg? Nieuwe Bossche popzaal wordt concurrent voor 013

Deze Brabantse artiesten gingen Duncan Laurence voor op het Eurovisie­song­fes­ti­val

24 januari Uit onverwachte hoek kwam opeens Duncan Laurence tevoorschijn als inzending voor het Eurovisiesongfestival. De zanger is geboren in Spijkenisse en studeerde in 2017 af aan de Rockacademie in Tilburg, waar hij nu nog steeds woont. Voor het grote publiek is hij relatief onbekend, maar volgens songfestivalkenners maakt dat weinig uit. De winnaars van de afgelopen twee jaar, Portugees Salvador Sobral (2017) en Israëliër Netta Barzilai (2018), waren ook geen grote sterren in eigen land. Bovendien treedt hij in de voetsporen van deze bekende en minder bekende Brabantse voorgangers: